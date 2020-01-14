Ольга Дибцева: «Сильно кричала на первых родах»

Ставшая впервые мамой российская актриса Ольга Дибцева призналась, что на родах сильно кричала. Информацию о появлении первого ребенка 33-летняя звезда фильма «Холоп» подтвердила только спустя две недели.
Актриса родила дочь 26 декабря 2019 года. По ее словам, от обезболивания она отказалась, решив рожать самостоятельно. По этой причине она испытывала сильные боли, кричала и плакала. Все это время Ольгу Дибцеву поддерживал муж, но даже он не мог выдержать напряженной обстановки и периодически покидал палату.
Ольга Дибцева планирует вернуться в кино как можно быстрее. Уже в феврале она приступит к съемкам в новом телесериале «Мылодрама». Обязанности по уходу за ребенком на себя возьмет ее муж. Сейчас он помогает своей супруге, вставая по ночам, когда дочь начинает сильно капризничать. Он самостоятельно ее моет и укладывает в постель.
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Последнее: Ставшая впервые мамой российская актриса Ольга Дибцева призналась, что на родах сильно кричала. Информацию о появлении первого ребенка 33-летняя звезда фильма «Холоп» подтвердила только спустя две недели. Актриса родила дочь 26 декабря 2019 года. По ее словам, от обезболивания она отказалась, решив рожать самостоятельно. По этой причине она испытывала сильные боли, кричала и плакала. Все […]
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