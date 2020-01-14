Мнение: Сбитый Боинг, Оман и Зеленский….

Если у человека развязался шнурок, значит, «…он находился в состоянии алкогольного либо (что вероятнее) наркотического опьянения». Это на полном серьезе пишет типичный советский пропагандист, проживающий в Минске.
Выходит, что Гагарин тоже был обкурен?
Бог с ними со шнурками Зеленского и Гагарина. Но пропагандист из Минска договорился до того, что украинский самолет в небе над Тегераном был сбит, «чтобы отвлечь внимание всего мира от странного визита Зеленского в Оман»…. И вся эта ахинея названа «Расследованием»….
Мне вот интересно, сам-то типичный советский пропагандист, «созданный для океана», но прозябающий в Минске, верит в то, что написал? Или его… заставили?
Источник: Ирек Муртазин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Если у человека развязался шнурок, значит, «…он находился в состоянии алкогольного либо (что вероятнее) наркотического опьянения». Это на полном серьезе пишет типичный советский пропагандист, проживающий в Минске. Выходит, что Гагарин тоже был обкурен? Бог с ними со шнурками Зеленского и Гагарина. Но пропагандист из Минска договорился до того, что украинский самолет в небе над Тегераном […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дерматологи: Синяки на теле сообщают о проблемах со свертываемостью крови / 18 декабря
- Больных ВИЧ и гепатитом научились опознавать по фото / 12 декабря
- В Севастополе ребенок умер после прыжков на диване / 18 декабря
- Мнение: Затравили Софию Ротару? / 14 декабря
- Соевые продукты являются виновниками женского бесплодия / 6 декабря
- Эксперты рассказали, через сколько часов можно садиться за руль после новогоднего застолья / 28 декабря
- Мнение: Каждому свое / 11 декабря
- Мнение: Закрыть лаз / 13 апреля