Мнение: Сбитый Боинг, Оман и Зеленский….

14.01.2020, 12:01, Разное

Если у человека развязался шнурок, значит, «…он находился в состоянии алкогольного либо (что вероятнее) наркотического опьянения». Это на полном серьезе пишет типичный советский пропагандист, проживающий в Минске.

Выходит, что Гагарин тоже был обкурен?

Бог с ними со шнурками Зеленского и Гагарина. Но пропагандист из Минска договорился до того, что украинский самолет в небе над Тегераном был сбит, «чтобы отвлечь внимание всего мира от странного визита Зеленского в Оман»….   И вся эта ахинея названа «Расследованием»….

Мне вот интересно, сам-то типичный советский пропагандист, «созданный для океана», но прозябающий в Минске, верит в то, что написал? Или его… заставили?

Источник: Ирек Муртазин



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Последнее: Если у человека развязался шнурок, значит, «…он находился в состоянии алкогольного либо (что вероятнее) наркотического опьянения». Это на полном серьезе пишет типичный советский пропагандист, проживающий в Минске. Выходит, что Гагарин тоже был обкурен? Бог с ними со шнурками Зеленского и Гагарина. Но пропагандист из Минска договорился до того, что украинский самолет в небе над Тегераном […]

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