В Госдуме ответили на претензии НАТО по размещению «Искандеров-М»

14.01.2020, 11:58, Новости дня

Москва не намерена отчитываться перед Североатлантическим альянсом о размещении своих вооружений, но готова к сотрудничеству, если НАТО сформулирует соответствующий алгоритм, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Все их домыслы с фейками не работают. Мы готовы с ними сотрудничать, но не на их пожеланиях «вы оттащите свою ракету за Урал». А вы не притаскивайте свои ракеты нам под нос. Поэтому у нас абсолютно открытая позиция, и мы ни перед кем, ни перед каким НАТО… не собираемся отчитываться», – сказал Шаманов, передает РИА «Новости».

По его словам, если Альянс намерен выйти на рубежи взаимодействия, то должен заниматься не «пустопорожней болтовней», а сформулировать алгоритм по взаимодействию.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729.

Тем временем глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Альянс будет «решительно и ответственно» реагировать на действия России, которая, по утверждениям НАТО, развертывает новые ракеты в Европе.

Он добавил, что, с точки зрения альянса, действия РФ привели к распаду Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом он не отметил тот факт, что ДРСМД прекратил свое существование в результате одностороннего выхода из него США, которые обвинили Россию в нарушении условий этого договора, не предоставив никаких доказательств, передает ТАСС.

В декабре в российском МИД подчеркнули, что Вашингтон так и не привел никаких реальных фактов, чтобы подкрепить претензии по ДРСМД и оправдать свой выход из договора.

В конце года Путин предложил США без всяких условий продлить действие Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Трампу придется согласиться на предложение Путина.



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Последнее: Москва не намерена отчитываться перед Североатлантическим альянсом о размещении своих вооружений, но готова к сотрудничеству, если НАТО сформулирует соответствующий алгоритм, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. «Все их домыслы с фейками не работают. Мы готовы с ними сотрудничать, но не на их пожеланиях «вы оттащите свою ракету за Урал». А вы не притаскивайте […]

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