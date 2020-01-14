В Иране начались аресты причастных к крушению «Боинга»

В Иране арестовали несколько человек, причастных к крушению самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхосейна Эсмаили.
Президент Ирана Хасан Роухани сказал ранее, что ответственность за катастрофу не может нести один человек. Все причастные будут наказаны, сказал он.
Роухани также ранее принес извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому за ракетный удар по самолету.
11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Иране арестовали несколько человек, причастных к крушению самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхосейна Эсмаили. Президент Ирана Хасан Роухани сказал ранее, что ответственность за катастрофу не может нести один человек. Все причастные будут наказаны, сказал он. Роухани также ранее принес извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому за ракетный […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рошаль назвал вопиющим случаем увольнение и арест бывшей заведующей роддомом №27 / 16 декабря
- Forbes — NASA предложит частному бизнесу поработать на МКС / 30 ноября
- Осужденный на 4 года за ДТП с двумя погибшими экс-полицейский через полгода шикарно встретил Новый год на свободе / 10 января
- Дилеры ждут дополнительного роста цен на авто из-за повышения утилизационного сбора / 25 ноября
- Фигурантка дела Шеремета Кузьменко заявила о нарушении принципа презумпции невиновности / 13 декабря
- Кадыров высказался о возможности найти работу за пределами Чечни / 23 декабря
- «Побежали!» Зеленский заявил, что в 2020 году темп перемен в Украине будет нарастать / 14 декабря
- Трамп объяснил отказ вывести войска США из Ирака «неподходящим моментом» / 7 января