В Иране начались аресты причастных к крушению «Боинга»

В Иране арестовали несколько человек, причастных к крушению самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхосейна Эсмаили.

Президент Ирана Хасан Роухани сказал ранее, что ответственность за катастрофу не может нести один человек. Все причастные будут наказаны, сказал он.

Роухани также ранее принес извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому за ракетный удар по самолету.

11 января Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

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Последнее: В Иране арестовали несколько человек, причастных к крушению самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхосейна Эсмаили. Президент Ирана Хасан Роухани сказал ранее, что ответственность за катастрофу не может нести один человек. Все причастные будут наказаны, сказал он. Роухани также ранее принес извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому за ракетный […]