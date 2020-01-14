РБК: В Москве погиб корреспондент Sputnik

В Москве нашли тело гражданина Испании Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik, сообщает РБК со ссылкой на источники в столичном ГУ МВД и территориальном отделе полиции.

По их словам, на теле были травмы, характерные для падения с большой высоты. Случившееся квалифицировали по ч. 1 ст. 105 (убийство), ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

На сайте Sputnik Mundo, говорится, что Мануэль Регаладо родился в Саламанке в 1979 году, учился в Мадридском университете Комплутенсе. В Sputnik он работал с 2016 года.

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