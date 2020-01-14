«Перекредитованность населения ослабляет экономику, но у ЦБ нет эффективных инструментов воздействия на ситуацию» — экономист о снижении количества выданных кредитов в 2019 году

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Таким образом, более 60% желающих взять кредит получили отказ.

Среди причин такого снижения — меры ЦБ против роста закредитованности населения и понижающийся уровень доходов.

Однако, как сказал в разговоре с The Insider экономист Вячеслав Зайченко, у Центробанка нет инструментов, которые реально могли бы снизить перекредитованность населения.

Ни для кого не секрет, что в России основной статьей дохода для любого банка является выдача кредитов. Официальная статистика это подтверждает. Перекредитованность людей в России на данный момент очень высокая. И это, по моему мнению, основной фактор слабой экономики. Путь перекредитования и высоких налогов — это путь в никуда. Я считаю, что такой путь способствует созданию мыльного пузыря в реальной экономике в масштабах огромной страны.

Такая модель всегда заканчивается кризисом — без исключений.

Да, банки на этом зарабатывают. И рост дохода у них высок. Но даже с точки зрения бизнес-модели выдача кредитов — это худший вариант работы в банковском секторе. Потому что он создает привыкание к финансовой подпитке без основного производственного развития банка. Так как у банка есть производственные доходы (их называют еще прямыми доходами) и непроизводственные. Кредит — это производственный доход банка, но все равно это создает неправильную модель бизнеса.

Невозможно бороться с закредитованностью населения, не имея реальных рычагов влияния на экономику России. Ставка рефинансирования влияет лишь на малую часть сектора экономики. Без создания благоприятной налоговой, судебной и законодательной основы экономика расти не будет. На одной ставке рефинансирования или влиянии на банковский сектор с закредитованностью населения нельзя побороться.

Поэтому у ЦБ просто нет таких инструментов. Самое важно, что благоприятных условий создания и развития производства нет и не будет в ближайшее время. Реальный рост экономики способны давать только промышленные производства, а уж точно не сфера услуг или банковский сектор.

Чтобы помочь людям, привыкшим жить в кредит, есть только один путь: менять законодательство и судебную систему и создавать благоприятную среду в производстве. Других вариантов нет.

Кредитование — это как наркозависимость, которая формируется опытом моментального получения денег из ниоткуда. Человек получает деньги, не создав продукта и не оказав услуги. Как показывает исторический опыт, это создает у человека иллюзию финансовой свободы и снижает его ответственность за расходование кредитных денег. Поэтому сложно побороть эту привычку у населения.

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