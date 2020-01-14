Слава из «НеАнгелов» показала стойку на голове

14.01.2020, 11:54, Новости дня

Участница украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская поделилась в Instagram снимком стойки на голове.

«Мама, делай зарядку, у тебя попа большая», – написала она от имени своих детей.

На фото певица запечатлена в купальнике. Снимок был сделан во время ее отдыха на Бали.

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Мама , делай зарядку * у тебя попа большая * ‍ *

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 12 Янв 2020 в 2:34 PST

Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. С 2006-го она является участницей группы «НеАнгелы». У певицы две детей: четырехлетняя Лаура и пятилетний Леонард. С их отцом, пластическим хирургом Эдгаром Каминским Слава развелась 1 июля 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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