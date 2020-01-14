У фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» Джеппарова в СИЗО развилась опухоль – Денисова

У Айдера Джеппарова, которого оккупационные власти Крыма задержали по делу «Хизб ут-Тахрир», в крымском СИЗО появилась опухоль. Об этом 14 января сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«У незаконно задержанного крымского татарина появилась опухоль на нижней челюсти под правым восьмым нижним зубом, которая переходит в гортань. Из-за чего он не может открывать рот и глотать. Вследствие непредоставления медицинской помощи у гражданина Украины есть жалобы на постоянную сильную зубную и головную боль», – написала она.

Денисова подчеркнула, что происходящее противоречит нормам Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также одобренным ООН минимальным стандартным правилам обращения с заключенными.

«Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры для восстановления прав Айдера Джеппарова – провести полное медицинское обследование и предоставить квалифицированную медицинскую помощь», – отметила омбудсмен.

⚡️⚡️⚡️Утримання політв`язня Айдера Джеппарова в «ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю» спричинило… Posted by Людмила Денісова on Esmaspäev, 13. jaanuar 2020

Айдера Джеппарова задержали российские силовики 10 июня 2019 года по делу «Хизб ут-Тахрир».

«Хизб ут-Тахрир» – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность «Хизб ут-Тахрир» на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства «Хизб ут-Тахрир» является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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