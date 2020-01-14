«Связано с прожиточным минимумом». Разумков заявил, что зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн

Зарплаты нардепам повысили на 3 тыс. грн в связи «с прожиточным минимумом», заявил 14 января на заседании Верховной Рады спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ГОРДОН».
«Я думаю, что все видели информацию в СМИ по поводу увеличения зарплат народных депутатов Украины. Я только что обращался к аппарату, мне предоставили полную информацию. Есть индексация зарплаты народных депутатов Украины. Однако она совсем не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, – о 100 тыс., где-то я видел 150 тыс. Изменение зарплаты – около 3 тыс. грн для народного депутата. Это связано с прожиточным минимумом», – сказал Разумков.
Спикер парламента также предложил во время часа вопросов к правительству заслушать министров и премьер-министра Украины Алексея Гончарука по поводу информации о высоких премиях руководству министерств.
Экс-министр социальной политики Павел Розенко заявил 13 января в Facebook, что, по его информации, зарплаты украинских топ-чиновников подняли в три с половиной – пять раз, а зарплату нардепов — в два с половиной раза, до более 100 тыс. грн в месяц.
ПРО ЗАРПЛАТИ ЧИНОВНИКАМ‼️‼️Тут активно розганяється зрада про виплату високопосадовцям одного з Міністерств зарплат у…
Posted by Павло Розенко on Esmaspäev, 13. jaanuar 2020
С 1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2027 грн. Таким же он был и в декабре 2019 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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