Мнение: Газовый долгострой: как Меркель готова похлопотать за «Северный поток-2»

«Северный поток-2» постепенно превращается в долгострой. «Подножка», поставленная президентом Трампом газопроводу на самом последнем этапе строительства, нарушила планы и «Газпрома», и Берлина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель была вынуждена лично приехать в Москву, чтобы заступиться за столь важный для Германии проект, на который она сделала большую ставку. Чем же нам может помочь визит немецкой дамы?

Прежде всего, необходимо констатировать несколько неприятных фактов.

Во-первых, Россия вновь осталась одна со своими проблемами. На помощь иностранных компаний рассчитывать смысла нет. Собственно говоря, их всего две, обладающих подобным опытом, Allseas и Saipem. Швейцарская Allseas моментально свернула все работы, едва успели высохнуть чернила на подписи Дональда Трампа под антироссийскими санкциями в военном бюджете. Теперь достройка «Северного потока-2» — это исключительно наша головная боль.

Во-вторых, «Газпром» в данный момент не готов к реализации подобных инфраструктурных проектов. Нет опыта глубоководной прокладки трубопроводов, нет в наличии пригодных для такой работы специализированных судов. «Фортуна» не приспособлена к условиям Балтики из-за отсутствия системы автоматической стабилизации. Дания может просто с полным на то основанием не разрешить «Фортуне» прокладку «Северного потока-2» в своих водах. «Академик Черский» теоретически способен завершить работу, но он находится в порту Находки на Дальнем Востоке, откуда ему идти минимум 2 месяца, плюс его необходимо будет переоснастить под укладку трубы большего диаметра.

В-третьих, после подписания 5-летнего транзитного договора с Украиной «Газпрому» стало просто не вполне выгодно запускать «Северный поток-2» в этом году. Так, до конца 2020-го монополист обязался прокачать через украинскую ГТС 65 миллиардов кубометров. При запуске «Турецкого потока» на полную мощность он заберет остальные объемы. Дополнительный газопровод в этом году просто избыточен, ведь «Газпром» подписался под условием «качай или плати». Иначе говоря, если он не будет использовать украинское направление, то на деньги он все равно «попадает».

В совокупности сказанное означает, что в 2020 году «Северный поток-2» достроен точно не будет. Даже президент Путин лично назвал как реалистичный срок запуска первый квартал 2021 года. Выходит, наш негативный прогноз под названием «2020: Что ждет Россию в этом году?» в отношении газопровода, уже сейчас оправдывается.

Тем не менее, полностью хоронить «Северный поток-2» еще рано. Канцлер Меркель прямо заявила, что она рассчитывает на эту трубу. Какую же поддержку она может оказать достройке газопровода?

Германский лидер может помочь трубопроводу «политической крышей». Так, есть немалая вероятность, что Дания с подачи США начнет чинить препоны строительству уже силами «Газпрома» под разными предлогами, что она уже делала ранее. В силах Берлина оказать давление на Копенгаген, чтобы «прикрыть» трубопровод. Далее, канцлеру вновь придется пройти процедуру получения исключений из Третьего энергопакета для «Северного потока-2». Один раз она это уже проделала, но из-за санкций все сроки оказались сорваны. Надо повторить.

Раньше или позже, газопровод будет достроен своими силами, но реальные сроки, скорее всего, могут затянуться даже более, чем назвал президент Путин.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/155222.html

Источник: Теория элит

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