Житель Калининграда умер в очереди за пенсией

Житель Калининграда умер в отделении Пенсионного фонда. Происшествие случилось в здании на Сосновой улице.

По данным FlashNord, 70-летний мужчина стоял в очереди к специалисту, чтобы решить проблему с выплатами. Внезапно пенсионеру стало плохо.

Сотрудники фонда вызвали мужчине скорую помощь, однако прибывшие медики не успели его спасти. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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