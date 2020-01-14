Житель Калининграда умер в очереди за пенсией

14.01.2020, 11:51, Разное

Житель Калининграда умер в отделении Пенсионного фонда. Происшествие случилось в здании на Сосновой улице.

По данным FlashNord, 70-летний мужчина стоял в очереди к специалисту, чтобы решить проблему с выплатами. Внезапно пенсионеру стало плохо.

Сотрудники фонда вызвали мужчине скорую помощь, однако прибывшие медики не успели его спасти. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.



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