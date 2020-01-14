Житель Калининграда умер в очереди за пенсией

Житель Калининграда умер в отделении Пенсионного фонда. Происшествие случилось в здании на Сосновой улице.
По данным FlashNord, 70-летний мужчина стоял в очереди к специалисту, чтобы решить проблему с выплатами. Внезапно пенсионеру стало плохо.
Сотрудники фонда вызвали мужчине скорую помощь, однако прибывшие медики не успели его спасти. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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