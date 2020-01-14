Синоптики рассказали о погоде на Крещение

Похолодание придет в Москву во второй половине субботы, а на Крещение, 19 января, столбики термометров опустятся до отрицательных значений, сообщил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Небольшое понижение температуры, связанное с областью высокого давления, намечается со второй половины 18 января. В ночь на 19 температура уже понизится до отметок около минус 3-5 градусов, по области – от минус 1 до минус 6. Дневные температуры тоже будут отрицательными», – сказал Вильфанд, передает ТАСС.

Он уточнил, что температура все равно будет выше нормы примерно на 7-8 градусов. «Но она [температура] будет восприниматься как похолодание, потому что после 3-5 градусов со знаком плюс понижение будет градуса на четыре. Крещенских морозов не будет, а похолодание, понижение температуры прогнозируется», – отметил метеоролог.

Также стало известно, что крещенские купания в Московской области будут проходить в 214 купелях. «Для крещенских купаний в муниципальных образованиях Подмосковья подготовлено 94 купели при храмах, церквях и у святых источников, 74 места на прудах и 46 мест на открытых водоемах», – сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что все купели оборудованы осветительными приборами, пунктами обогрева и переодевания, настилами с удобными спусками в воду, везде организовано дежурство спасателей и медиков. Безопасность жителей и гостей региона в праздник Крещения Господня будут обеспечивать более 2,2 тыс. человек и около 700 единиц техники.

«В связи с неустойчивым температурным режимом на многих водоемах сложились неблагоприятные условия для выхода людей на лед. Поэтому купаться в крещенскую ночь следует лишь в специально оборудованных для этого местах, где предусмотрены места обогрева, освещение и дежурство спасателей», – отметили в МЧС.

В прошлом году в проруби и купели, организованные в Москве на Крещение, за сутки окунулись около 460 тыс. человек.

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