The Chain. Обладатели «Грэмми» Evanescence выпустили клип. Видео

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Видео: Evanescence / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Производитель автомобилей Volkswagen работает над созданием нового кроссовера SMV, превосходящего своими размерами представленную ранее модель Teramont. Первая презентация концепта прошла на автомобильном салоне в Шанхае в 2019 году. Новый кроссовер получил название SMV. Судя по первым фотоснимкам, он практически не отличается от модели, показанной в виде концепта. Автомобиль получит систему двухзонного климат-контроля, датчики дождя, подогрев […]
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