В Киеве сегодня состоится суд над казахской блогером Ахмет

В Киеве сегодня, 14 января, состоится суд по делу казахской журналистки и блогера Жанары Ахмет, чьей экстрадиции добивается Казахстан, сообщает ZIK в статье «Человек с тремя именами: Кто такая Жанара Ахметова и почему Казахстан просит Украину ее экстрадировать».
Апелляционная инстанция определит, будет ли рассмотрен запрос Ахмет на получение убежища в Украине или же возобновится процедура экстрадиции.
В марте 2017 года Ахмет прибыла в Украину и попросила политического убежища, Казахстан объявил ее в розыск по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие в Казахстане заявляет, что с марта 2005-го по октябрь 2008 года Ахмет обманным путем завладела денежными средствами граждан на сумму более 50 млн тенге под предлогом возврата с процентами.
21 октября 2017 года Ахмет задержали в Киеве. Как рассказал ее адвокат Владислав Грищенко, журналистку задержали потому, что она пребывала в международном розыске по линии Интерпола по запросу Казахстана.
2 ноября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Ахмет в виде экстрадиционного ареста на два месяца.
22 ноября Апелляционный суд Киева отпустил ее на поруки тогдашней нардепа Светланы Залищук.
29 июня Ахмет сообщила, что подала в суд на Государственную миграционную службу Украины, поскольку не может получить в Украине статус политического беженца. 28 сентября 2018 года Верховный Суд Украины обязал Госмиграционную службу предоставить журналистке из Казахстана статус политического беженца.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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