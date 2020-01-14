Победитель «Лидеров России» назначен представителем вологодского губернатора в Москве

Победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018 годов Алексей Лысов назначен полномочным представителя губернатора и правительства Вологодской области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в Москве.

Основной задаче Лысова на новом посту станет содействие достижению целей нацпроектов и показателей эффективности деятельности высших должностных лиц. Также задачей Лысова будет развитие проектной деятельности в работе органов исполнительной государственной власти Вологодской области и координация работы по реализации национальных и региональных проектов, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Лысов родился в 1985 году в Вологде. Он окончил экономический факультет Вологодского государственного технического университета. Свой профессиональный путь Лысов начал экономистом. Работал в комитете госзаказа, департаменте труда и занятости населения Вологодской области, в управлении совершенствования управленческих процессов правительства области, а также заместителем генерального директора по развитию АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог Вологодской области».

В 2018 году Лысов стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России» флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей», а 12 марта того же года вступил в должность главного советника управления президента по внутренней политике.

«Конкурс «Лидеры России» – это возможность развития, шанс, который надо почувствовать. Во Владивостоке сегодня стартует первый региональный полуфинал третьего сезона конкурса. Мой совет участникам – будьте собой и верьте в себя! Не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь. Выспитесь и покажите себя настоящих», – отметил Лысов.

За два года назначения на высокие позиции получили свыше 150 «Лидеров России»: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.

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