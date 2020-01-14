Повреждения теплосети у Ocean Plaza ликвидируют к 15 января – «Киевтеплоэнерго»

Повреждения теплосети у столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza ликвидируют к утру 15 января, сообщила 14 января пресс-служба «Киевтеплоэнерго».
«Повреждение с утечкой теплоносителя на проезжую часть произошло вчера в 20.19 из-за изношенности сети. Трубопровод диаметром 1000 мм был проложен в 1987 году. Он обслуживает около 3 тыс. зданий. Сразу же после обнаружения повреждения аварийные бригады «Киевтеплоэнерго» начали откачку воды, а диспетчерские службы – переподключение клиентов на питание от другого теплоисточника. Таким образом к 7.00 14 января теплоснабжение клиентов в зоне поврежденного трубопровода было восстановлено», – сказано в сообщении.
Сейчас на месте аварии у улицы Антоновича в Киеве работают три аварийно-восстановительные бригады «Киевтеплоэнерго», задействована спецтехника.
«В ходе проведения ремонтных работ будет заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части. Сварочные работы будут завершены сегодня в полночь, после чего начнется восстановление асфальтового покрытия на проезжей части. Следует отметить, ТРЦ Ocean Plaza был построен с нарушением нормативов в охранной зоне теплосетей», – добавили в «Киевтеплоэнерго».
Вечером 13 января из-за прорыва трубы первый этаж Ocean Plaza затопило кипятком, посетителей и персонал эвакуировали. В Киевской городской государственной администрации заявили, что предварительной причиной повреждения трубы стал ее физический износ.
В результате происшествия семь человек с термическими ожогами конечностей были госпитализированы.
Утром 14 января в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что подтоплений на месте прорыва трубы около торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве нет, «вода сошла самотеком».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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