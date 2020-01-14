Следственные органы раскрыли шокирующие данные о Цымбалюк-Романовской

В Кунцевский суд Москвы в конце 2019 года было подано два иска по невыполненным кредитным обязательствам Виталины Цымбалюк-Романовской. Истцы – бизнесмен Юрий Растегин и ООО ПКФ «Орди». Растегин, как писала пресса, в свое время купил квартиру Армена Джигархаяна в Староконюшенном переулке Москвы. Часть средств он якобы перевел на счет актера, а другую отдал наличными.

Однако после развода с Виталиной актер неожиданно заявил, что никаких денег не получал. Поэтому предприниматель из гуманных соображений решил заплатить уважаемому артисту еще раз, но уже по всем правилам. Причем тут Цымбалюк-Романовская и куда на самом деле исчезли деньги, и предстоит выяснить..

Пока же вскрылись шокирующие данные о киевской пианистке. Если верить данным Федеральной службы судебных приставов и официальному порталу судов общей юрисдикции Москвы, то получается, что родилась Виталина Цымбалюк-Романовская не 8 декабря 1979 года, как многие люди думали ранее, а 8 июня 1978-го…

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 8 Дек 2019 в 5:03 PST

В интернете, кстати, информация разнится. Более того, в декабре 2019-го многие люди и издания поздравляли пианистку с 40-летием, а она с удовольствием благодарила. На деле, как оказывается, ей шел уже 42-й год… Какие еще секреты хранит Виталина Викторовна? Впереди нас ждет много интересного!

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