В Иране заявили о задержании подозреваемых в крушении украинского самолета

В Иране задержали несколько человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета 8 января. Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, пишет Reuters.

Кто именно были задержан, и сколько их, чиновник не пояснил.

Президент Ирана Хасан Рухани сегодня в эфире государственного телевидения заявил, что все ответственные за ракетную атаку на украинский самолет понесут наказание, пишет Arab News.

Он назвал случившееся непростительной ошибкой и подчеркнул, что один человек не может нести единоличную ответственность за крушение самолета.

Рухани добавил, что должен быть сформирован специальный суд, куда войдут «десятки экспертов».

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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