Стали известны подробности о 18-летней жене Руслана Байсарова: «Она не модель»

Недавно стало известно о женитьбе 51-летнего бизнесмена Руслана Байсарова на 18-летней избраннице из Чечни. Одна из сотрудниц свадебного салона, где невеста заказывала наряд, рассказала, что новая супруга олигарха не имеет отношения к модельному бизнесу, как сообщалось в прессе.

По словам источника, с юной новобрачной она знакома давно, поэтому с уверенностью может сказать, что Аламат не работает моделью. В целом же новую супругу Руслана Байсарова характеризуют как скромную, застенчивую и образованную девушку из хорошей семьи. К примеру, невеста для свадебной церемонии выбрала всего один наряд, тогда как многие знаменитости предпочитают их не менее двух – для официальной части и вечеринки.

Также сотрудница салона рассказала, что свадебное платье в считанные дни «подогнали» под фигуру невесты. С датой свадьбы, кстати, Байсаров и его избранница определялись не долго, хотя и достаточно продолжительное время готовились к церемонии бракосочетания, информирует «Teleprogramma».

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