Испанский журналист найден мертвым в Москве

Журналист из Испании Антонио Мануэль выпал из окна квартиры на юго-западе Москвы. От полученных травм мужчина скончался на месте, передает ТАСС.
Отмечается, что мужчина имел испанское гражданство и работал в одном из российских изданий. По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает НСН.
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