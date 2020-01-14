Испанский журналист найден мертвым в Москве

Журналист из Испании Антонио Мануэль выпал из окна квартиры на юго-западе Москвы. От полученных травм мужчина скончался на месте, передает ТАСС.

Отмечается, что мужчина имел испанское гражданство и работал в одном из российских изданий. По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает НСН.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Несколько сотен противников принятия закона о рынке земли, который разрешит операции купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, перекрыли в знак протеста часть улицы Грушевского в Киеве, где расположены здания парламента и правительства Украины. По словам источника, участники акции протеста беспрерывно ходят по наземному пешеходному переходу около футбольного стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, где расположен большой плакат против […]