Пациентам поликлиник Москвы открыли доступ к электронным медкартам

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что пациенты столичных поликлиник получили доступ к своим электронным медицинским картам. Теперь они смогут отслеживать выданные направления, записи на прием и получать онлайн результаты анализов.

«Цифровизация охватывает все больше сфер жизнедеятельности, и мы хотим, чтобы человек включался в эти сферы, не отставая. С сегодняшнего дня мы открываем новую услугу на портале Mos.ru – доступ к электронным медицинским картам поликлиник», – сказала Ракова, передает ТАСС.

Он уточнила, что получить доступ можно на портале Mos.ru в разделе «Услуги», а также в любом из центров госуслуг «Мои документы». Доступ будет открыт в течение пяти рабочих дней после обращения.

В электронную медицинскую карту будут загружены протоколы осмотров врачей с 2017 года, результаты анализов, проведенных с 2019 года, выписки из стационаров и заключения радиологических исследований с 2019 года. Кроме того, в течение 2020 года начнут отображаться выданные направления и записи на прием, рецепты, прививочные карты детей, результаты диспансеризации, информация о вызовах скорой помощи.

При этом анкеты с анамнезом, историей болезни родственников, дневники здоровья москвичи смогут заполнить самостоятельно. Также можно будет указать, какую еще медицинскую информацию следует включить в электронную карту.

«Сегодня мы имеем огромный объем информации. Это 100 млн протоколов осмотра врачей в поликлинике, 45 млн выписанных льготных рецептов, 25 млн результатов анализов, 2,5 млн выписанных эпикризов из стационаров. Мы считаем, что этой информации вполне достаточно для того, чтобы открыть единую электронную медицинскую карту пациентам, чтобы люди могли этой информацией пользоваться», – добавила Ракова.

Он уточнила, что пока бумажные медкарты продолжат использоваться в поликлиниках. «Со временем, конечно, бумажные карты должны «отойти», мы постараемся сделать это как можно быстрее. Также мы работаем над мобильной версией электронной карты, чтобы она всегда была под рукой», – отметила Ракова.

Ранее сообщалось, что в московских поликлиниках собрались создать «исцеляющую среду».





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