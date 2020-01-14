Профессор Дэвид Бланчфлауэр рассказал о возрасте, когда наступает «пик страданий»

Профессор Дартмутского колледжа (США) Дэвид Бланчфлауэр рассказал, в каком возрасте у человека наступает «пик страданий». Ранее учёные отмечали, что кризис среднего возраста, присущий большей части людей, за несколько десятков прошедших лет «постарел» и, к примеру, у граждан развитых стран его «пик» приходится на 47,2 года.

Бланчфлауэр провёл анализ данных о населении 132 стран мира с целью установить взаимосвязь между возрастом и благополучием. В результате американский профессор пришёл к выводу, что у жителей разных государств «кривая счастья» отличается и мало зависит от уровня заработной платы и длительности жизни. Он описывает данную кривую как букву U с «пиком страданий» в самой нижней части, что составляет в среднем 47,2 года, но только для развитого мира.

Автор исследования отмечает, что у людей, «оставшихся на обочине» вследствие глобализации, способности к сопротивлению снижаются. Сложнее всего бороться с потрясениями и стрессами тем категориям, которые испытывают кризис среднего возраста и при этом имеют ограниченные ресурсы, что делает их более уязвимыми по сравнению с остальными.

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