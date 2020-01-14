Певица Валерия ответила на требование недоброжелателей уехать из России

Певица Валерия иронично ответила на требование недоброжелателей навсегда уехать из России. Исполнительница посоветовала таким людям просто не следить за её жизнью.

Валерия и Иосиф Пригожин проводят время на отдыхе в Дубае, где они не только отдыхают, но и тренируются. Певица поделилась последними новостями со своими подписчиками, о том, что первые три дня лил дождь и ей не удалось как следует насладиться солнечной погодой, а теперь приходится греться со своим супругом, так как в ОАЭ довольно прохладная температура. Подобный рассказ не всем пришёлся по душе, и недоброжелатели посоветовали Валерии навсегда переехать в другую страну. В свою очередь певица не стала игнорировать такое пожелание и весьма просто ответила комментатору: «Может отпишитесь лучше?».

Поклонники Валерии встали на её сторону и начали активно защищать своего кумира. Многие посоветовали критикам просто не следить за жизнью исполнительницы и заниматься своими делами. Некоторые посоветовали именно недоброжелателям уехать из РФ и никогда не возвращаться обратно.

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