Певица Валерия ответила на требование недоброжелателей уехать из России

14.01.2020, 11:21, Разное

Певица Валерия иронично ответила на требование недоброжелателей навсегда уехать из России. Исполнительница посоветовала таким людям просто не следить за её жизнью.
Валерия и Иосиф Пригожин проводят время на отдыхе в Дубае, где они не только отдыхают, но и тренируются. Певица поделилась последними новостями со своими подписчиками, о том, что первые три дня лил дождь и ей не удалось как следует насладиться солнечной погодой, а теперь приходится греться со своим супругом, так как в ОАЭ довольно прохладная температура. Подобный рассказ не всем пришёлся по душе, и недоброжелатели посоветовали Валерии навсегда переехать в другую страну. В свою очередь певица не стала игнорировать такое пожелание и весьма просто ответила комментатору: «Может отпишитесь лучше?».

Поклонники Валерии встали на её сторону и начали активно защищать своего кумира. Многие посоветовали критикам просто не следить за жизнью исполнительницы и заниматься своими делами. Некоторые посоветовали именно недоброжелателям уехать из РФ и никогда не возвращаться обратно.



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