Обновленный iPhone 8 лишится сканера Tocuh ID и получит систему распознавания Face ID

Осенью 2020 года на рынке устройств Apple может появиться более совершенный преемник смартфона модели iPhone 8 с увеличенным экраном и системой распознавания Face ID, заменяющей сканер Touch ID. Устройство получит однокристальную систему A13 Bionic.

Стандартная версия смартфона iPhone 8 была оснащена сканером отпечатков пальцев Tocuh ID, от которого производитель решил отказаться в пользу распознавателя лиц. Кроме того, экран устройства компания Apple увеличила до 5,4 дюймов, сам размер гаджета останется прежним.

Главная камера смартфона iPhone 8 станет «намного больше», а вырез с датчиком TrueDepth на дисплее по размерам окажется сравним с аналогичными решениями у iPhone XS и iPhone 11. Весной 2020 года в продажу могут поступить iPhone 9 со сканером отпечатков пальцев Touch ID или обновленный iPhone SE 2.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг, Китай) приобрела 49,9% акций украинской «Фондовой биржи ПФТС». Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Дата получения информации – 3 января. Из числа владельцев акций «Фондовой биржи ПФТС» вышли компании Primeview LTD (Белиз, было почти 8,5%), Dakal LTD (Белиз, было 9,37%), […]