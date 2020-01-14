Обновленный iPhone 8 лишится сканера Tocuh ID и получит систему распознавания Face ID

Осенью 2020 года на рынке устройств Apple может появиться более совершенный преемник смартфона модели iPhone 8 с увеличенным экраном и системой распознавания Face ID, заменяющей сканер Touch ID. Устройство получит однокристальную систему A13 Bionic.
Стандартная версия смартфона iPhone 8 была оснащена сканером отпечатков пальцев Tocuh ID, от которого производитель решил отказаться в пользу распознавателя лиц. Кроме того, экран устройства компания Apple увеличила до 5,4 дюймов, сам размер гаджета останется прежним.
Главная камера смартфона iPhone 8 станет «намного больше», а вырез с датчиком TrueDepth на дисплее по размерам окажется сравним с аналогичными решениями у iPhone XS и iPhone 11. Весной 2020 года в продажу могут поступить iPhone 9 со сканером отпечатков пальцев Touch ID или обновленный iPhone SE 2.
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