Певица Sia усыновила ребенка и рассказала о своих новых отношениях

Sia усыновила мальчика. Имя и возраст ребенка артистка не сообщила. Напомним, в мае 2019 года Sia говорила, что хочет взять под опеку 16-летнего сироту Дэсани, о котором сняли документальный фильм Foster: когда Дэсани было всего 4 года, отец на его глазах убил мать. После этого Дэсани взяла под опеку родственница, но впоследствии и она отдала ребенка приемной семье. Адвокат Дэсани рассказывает, что родственница «подвергала его физическому насилию, обжигала раскаленным железом, так что у него остались шрамы от ожогов». После этого Дэсани жил в специальном доме для несовершеннолетних сирот, где ему также приходилось, мягко говоря, несладко. Возможно, Sia усыновила именно его.

Также певица подробно рассказала о своем романе с певцом Дипло, вместе с которым она поет в группе LSD.

Sia на сценеБольшую часть совместного времени мы с ним тратим, пытаясь не заниматься сексом, поскольку нас связывают еще и деловые отношения. Это сложно, потому что он супер-пупер горячий. Недавно я написала ему сообщение: ты один из пяти, которые привлекают меня сексуально, но я решила быть одинокой до конца жизни — недавно я усыновила ребенка, теперь у меня тем более нет времени на отношения. В общем, если тебя интересует безумный секс без обязательств, — дай мне знать, — рассказала Sia.

ДиплоНапомним, с 2014 по 2016 года певица была замужем за американским кинорежиссером Эриком Андерсом Лэнгом.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг, Китай) приобрела 49,9% акций украинской «Фондовой биржи ПФТС». Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Дата получения информации – 3 января. Из числа владельцев акций «Фондовой биржи ПФТС» вышли компании Primeview LTD (Белиз, было почти 8,5%), Dakal LTD (Белиз, было 9,37%), […]