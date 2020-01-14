Летиция Каста, Марион Котийяр, Гийом Кане и другие на Cesar Revelation в Париже

Французская звезда Марион Котийяр редко выходит в свет, поэтому любое ее появление становится событием. 44-летняя актриса для вчерашней красной дорожки выбрала черно-белое длинное обтягивающее платье с орнаментом и большим бантом на груди, а также классические туфли в тон.

Марион Котийяр и Лина КудриБольшие звезды пришли на Cesar Revelation, чтобы поддержать юных актрис. Поэтому Марион Котийяр выступила спонсором Лины Кудри, а 41-летняя Летиция Каста позировала в компании с Шрин Бутеллой.

Летиция Каста и Шрин БутеллаМероприятие также посетили Леа Сейду, Изабель Юппер и другие легенды французского кинематографа.

Леа Сейду и Мод Уайлер

Изабель Юппер и Манон КлавельГийом Кане и Луи Гаррель, мужья Марион Котийяр и Летиции Касты, позировали отдельно, у каждого тоже был свой протеже.

Луи Гаррель и Тимоти Робарт Гийом Кане и Энтони БаджонЮбилейная 45-я церемония вручения национальной французской кинопремии «Сезар» пройдет в зале «Плейель» в Париже 21 февраля 2020 года. Она вручается с 1976-го Академией искусств и технологий кинематографа. Свое название получила в честь французского скульптора Сезара Бальдаччини.

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