Иран отправил черный ящик разбившегося украинского Boeing во Францию

Официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил, что черный ящик с разбившегося под Тегераном украинского самолета отправлен для расшифровки во Францию.

«Черный ящик был отправлен во Францию для расшифровки», – сообщил Эсмаили, передает РИА «Новости».

Напомним, 8 января в Иране разбился украинский авиалайнер Boeing 737-800. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.

Позже Иран официально признал вину в гибели украинского Boeing. Военные заявили, что приняли самолет за крылатую ракету и открыли огонь из средств ПВО. В связи с этим несколько человек были арестованы.

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