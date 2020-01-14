Иран отправил черный ящик разбившегося украинского Boeing во Францию

Официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил, что черный ящик с разбившегося под Тегераном украинского самолета отправлен для расшифровки во Францию.
«Черный ящик был отправлен во Францию для расшифровки», – сообщил Эсмаили, передает РИА «Новости».
Напомним, 8 января в Иране разбился украинский авиалайнер Boeing 737-800. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.
Позже Иран официально признал вину в гибели украинского Boeing. Военные заявили, что приняли самолет за крылатую ракету и открыли огонь из средств ПВО. В связи с этим несколько человек были арестованы.
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Последнее: На юге столицы мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово, передает агентство «Москва». Прохожие вызвали сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители задержали хулигана. Им оказался 41-летний местный житель. У мужчины обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет. Возбуждено уголовное дело, сообщает НСН.
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