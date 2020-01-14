Эксперт объяснил отказ Хафтара подписать договор о прекращении огня в Ливии

«Хафтар преуспел на всех фронтах. У него сейчас нет мотивов идти на уступки своим оппонентам. Победы достались слишком дорогой ценой», – сообщил политолог Григорий Лукьянов, комментируя отказ командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара подписать в Москве соглашение о прекращении огня.

«Минимальной целью организаторов встречи в Москве было достичь прекращения огня в Ливии, учитывая, что сложный клубок политических разногласий в стране не удалось разрешить за все 5 лет, пока длится текущий этап конфликта, – сказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), политолог Григорий Лукьянов. – И у организаторов встречи было четкое понимание, что одной встречей ливийский кризис разрешить не удастся по определению. Тем более при участии такого ограниченного числа сторон. Ведь количество центров силы в Ливии сегодня значительно большее, чем два формально известных – Триполи и Тобрук».

Поэтому задача, по словам собеседника, была весьма скромная: остановить боевые действия в целях обеспечения безопасности населения и обеспечить поставки продовольствия и гуманитарной помощи в районы, оказавшиеся в зоне боевых действий. «Это особо важно, ведь Триполи и окрестная агломерация, которые стали полем боя, – это место проживания 2,5 млн человек. То есть чуть ли не половины населения страны», – напомнил Григорий Лукьянов.

«Кроме того, изначальные риски перед встречей в Москве были очень велики. В последние полтора месяца ЛНА значительно преуспела на всех фронтах. Был взят город Сирт, войска Хафтара закрепились в отдельных пригородах столицы. Активно поступают новые партии военной помощи, усилилась идеологическая обработка населения со стороны сторонников Хафтара. В итоге у него нет сейчас серьезных мотивов для того, чтобы идти на уступки своим оппонентам. Это первая причина», – отметил эксперт.

Одним из элементов предполагавшегося соглашения, на котором настаивало приятельство Сараджа – это отвод войск ЛНА от Триполи, акцентировал политолог. «Но победы Хафтара достались слишком дорогой ценой, чтобы от них так просто отказаться, и этот пункт для него был принципиально неприемлем. Это вторая причина», – отметил собеседник.

«Ну и третья причина заключается в том, что состав участников в Москве был очень ограничен. Переговоры прошли по инициативе Турции. Оказав уважение России, Хафтар приехал на встречу, но не увидел здесь никого, кто бы отстаивал исключительно его интересы, так как Турция отстаивала интересы Сараджа. Анкара ведь небеспристрастный участник конфликта и не является независимым медиатором, в отличие от России, занявшей позицию миротворца», – подчеркнул эксперт РСМД.

По его словам, Хафтару нужно было, чтобы на встрече присутствовал как минимум Египет, который является его безусловным союзником. Поэтому с его точки зрения встреча была ассиметрична – интересы Хафтара не могли быть гарантированы предлагаемым соглашением в долгосрочной перспективе.

«Если говорить о будущем, то конференция по Ливии, запланированная на 19 января в Берлине, также вряд ли способна внести изменения в течение конфликта. Эта встреча призвана, в первую очередь, решать проблемы ЕС в Ливии. Ливийская проблема расколола Италию и Францию, сделала их соперниками на южном направлении. Основная задача Германии сегодня преодолеть эти разногласия между двумя непосредственными участниками Евросоюза. При этом Хафтар и Сарадж вряд ли прислушаются к участникам берлинской встречи в ее сегодняшнем формате», – заключил Григорий Лукьянов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, на юге ливийской столицы Триполи возобновились вооруженные столкновения на фоне отказа командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтара подписать в Москве соглашение прекращении огня.

Накануне в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказалсявстречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

В результате в ходе переговоров Москве стороны ливийского конфликта не смогли прийти к согласию. Позднее глава МИД РФ сообщил, что несколько сторон конфликта в Ливии подписали итоговый документ на переговорах в Москве, однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар попросил «дополнительное время».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На юге столицы мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово, передает агентство «Москва». Прохожие вызвали сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители задержали хулигана. Им оказался 41-летний местный житель. У мужчины обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет. Возбуждено уголовное дело, сообщает НСН.