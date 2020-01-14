Monatik показал архивное фото с младшим сыном

Украинский певец Monatik обнародовал в Instagram снимок, сделанный вскоре после рождения cвоего младшего сына Платона, которому 12 января исполнилось три года.

«Как же быстро летит время. Еще вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить, и удивлялся его скорости. Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки… О-о-очень громко. Но без слез… Именно требуя, и тем самым умилял, улыбал, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра часы напролет, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100 таких необходимых слов», – написал певец.

Он выразил надежду, что его сын, когда подрастет, отыщет этот пост и запустит ностальгирующий взгляд в небо.

«Вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой, конечно», – заявил исполнитель.

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Как же быстро летит время. Ещё вчера ты был таким. Наблюдал за братом, который только-только научился ходить и удивлялся его скорости.) Все время требовал того, чего не мог объяснить, и поэтому постоянно разрабатывал свои связки и наши перепонки… ооочень громко. Но без слез… именно требуя) и тем самым умилял, улыбал, как и сегодня. Единственное, теперь все проще, ведь ты очень быстро бегаешь, плаваешь, ныряешь, веселишь нас всех, пародируешь тиранозавра часы напролёт, потом Льва, потом Леонардо, потом артиста с микрофоном в руках и знаешь минимум 100, таких необходимых, слов. Могу быть не конкретен, ведь по троичке минимум в день добавляется, как сегодня, например, «Готовы?» «Зачем?» «Yes» ))) а до этого, Ти Рекс, Раф, Дони, Микки, не хочу, мое, скорее, дай,на ,трицератопс и так далее,и такое красивое…))) Любитель всех динозавров, которые жили и живут благодаря тебе и брату. Поклонник, как и папа, всех Черепашек Ниндзя и Нинтендо. Вот это да… я же так мечтал об этом.) Сегодня Тебе три, наш младшенький Платон, и этим необъятным счастьем я хочу делиться со всем миром. Плюс!!! Даня (старшенький, которому 4) недавно спросил: «Пап, почему мы спиной на этих фотках?», а я же и в его 4-летие так хотел делиться счастьем, но тогда ещё вы (малые) не смотрели мой Инстаграмм и не задавали вопросы об этом * .) Так вот, Вы с братом, уже могу уверенно сказать, лучшее, что могло у меня получиться в жизни, с мамой конечно * ) С днём рождения, наш младшенький. П.с. Пишу с пониманием, что ты подрастешь, отыщешь этот пост и запустишь ностальгирующий, счастливый взгляд в небо и вспомнишь, какой ты сильный ТиРекс) если окружающая тебя школота не шарит в романтике и душевности… не беда) Просвещай!))) не скучай, Vitamin D получай. Я имею ввиду, старший брат всегда рядом, как и мы! * #Архив #MadeWithLoveAndRhythm

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 12 Янв 2020 в 12:01 PST

Monatik женат на Ирине Демичевой, являющейся его директором.

Впервые певец показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. Певец также рассказал, какими должны быть отношения семейной пары.

Monatik уже показывал своих сыновей, но также спинами к объективу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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