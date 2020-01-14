Протестующие против открытия рынка земли перекрыли движение в центре Киева

Представители «Национального штаба защиты родной земли» возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады с требованием не допустить принятия законопроекта «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщает 14 января «Интерфакс-Украина».
Несколько сотен человек из числа объединений аграриев, профсоюзов, а также националистических партий собрались на Площади Конституции в центре столицы.
Участники акции блокируют ряд автомобильных дорог: митингующие перекрыли пересечение улиц Цитадельной и Лаврской, перекресток улиц Липской и Институтской.
На улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. В обратном направлении движение периодически открывают, автомобили могут периодически проезжать.
На месте дежурят правоохранители, Верховная Рада и здания парламентских комитетов находятся под усиленной охраной Национальной гвардии и Национальной полиции.
14 января Верховная Рада начала пленарное заседание, законопроект о рынке земли не находится на сегодняшней повестке дня.
С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.
В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.
Президент также считает, что в рамках открытия рынка земли в Украине нужно установить право владения не более 10 тыс. га для одного человека.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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