В 2019 году интернет-аудитория увеличилась за счет пенсионеров

14.01.2020, 11:15, Разное

Аудитория интернета выросла в 2019 году за счет пользователей пожилого возраста. К такому выводы пришли специалисты аналитического агентства GfK, которые поделились результатами своих исследований с РБК.

Всего, по данным агентства, за 2019 год число интернет-пользователей увеличилось на 3,4 миллиона. При этом молодое поколение практически не повлияло на прирост, так как сейчас почти 100% подростков уже находится «онлайн», и этот показатель почти не изменился по сравнению с прошлым годом. Аналогичная ситуация и с пользователями в возрасте до 30 лет: 97% из них имеют выход в интернет, и это число сохраняется с 2018 года.

При этом за год аудитория пользователей старше 65 лет увеличилась с 26% до 36%, а число россиян в возрасте от 50 до 64 — с 63% до 66%. Таким образом, сейчас доступ к глобальной сети имеют 94,4 миллиона человек (79,8% всех взрослых россиян).

Представитель агентства GfK рассказал изданию, что эту тенденцию можно отчасти объяснить взрослением граждан, которые «переходят» в старшую возрастную группу, не меняя своих привычек. Кроме того, немаловажным фактором остается и влияние младших членов семьи, которые отдают своих пожилым родственникам свои старые планшеты и смартфоны при покупке новых, а также рассказывают, как ими пользоваться.

В РФ сейчас остается около 24 млн человек, которые вообще не пользуются интернетом. Некоторые объясняют это отсутствием необходимости, другие — неумением пользоваться техникой или ее отсутствием.

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Источник: Новая газета



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