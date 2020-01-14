Сенаторы-республиканцы – против автоматического снятия обвинений с Трампа

Республиканские сенаторы, готовые в ближайшие дни начать разбирательство по импичменту президента Дональда Трампа, выступили против попыток снять с него обвинения без их рассмотрения.

Ожидается, что возглавляемая демократами Палата представителей на этой неделе официально направит обвинения в Сенат, где лидер большинства Митч Макконнелл пообещал помочь оправдать президента-однопартийца.

Трамп, судя по всему, изменил свои взгляды на то, как должна проходить процедура в Сенате, когда в воскресенье написал в Твиттере, что полноценное разбирательство придаст демократам, которые добиваются отстранения президента, незаслуженный вес.

Трамп дал понять, что он поддерживает снятие обвинений без проведения разбирательства.

Республиканские сенаторы «не проявляют почти никакого интереса» к инициативе о снятии обвинений, выдвинутых Палатой представителей, заявил журналистам в понедельник республиканский сенатор Рой Блант.

«Я не буду поддерживать инициативу о снятии обвинений, – сказал другой республиканский сенатор, Митт Ромни. – В данный момент выдвинуты серьезные обвинения, которые заслуживают рассмотрения с учетом аргументов "за" и "против"».

Сенатор Сюзан Коллинз входит в небольшое число республиканских законодателей, которых демократы пытаются убедить поддержать их призыв к вызову свидетелей.

В беседе с журналистами она сказала, что вместе с небольшой группой коллег обсуждает формат разбирательства, который позволит законодателям вынести на голосование вопрос о целесообразности вызова свидетелей, после того как они заслушают аргументы сторон и получат возможность задать им вопросы.

«Обсуждение продолжается, и, думаю, дискуссии идут хорошо», – сказала она, отметив, что решительно поддерживает подход, который применялся при разбирательстве по импичменту в отношении президента-демократа Билла Клинтона.

Палата представителей утвердила статьи импичмента еще 18 декабря, но спикер Нэнси Пелоси откладывала их передачу подконтрольному республиканцам Сенату, не давая Макконнеллу тут же провести разбирательство и оправдать президента.

Конгрессмены обвинили Трампа в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании работе Конгресса.

Пелоси сообщила в воскресенье, что во вторник демократы в Палате представителей будут обсуждать следующие шаги. Возможно, уже в этот же день палата проголосует за передачу обвинений в Сенат.

Сенат, который может начать разбирательство вскоре после получения обвинений, планирует заседать ежедневно кроме воскресений. Заседания, вероятно, будут начинаться в полдень (20:00 по московскому времени) и продолжаться пять-шесть часов, сообщили сотрудники Конгресса.

Ожидается, что Сенат оправдает Трампа, хотя некоторым умеренным республиканцам не понравилась рефлекторная поддержка президента Макконнеллом.

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