Найдено эффективное средство для лечения деменции

Научные специалисты провели ряд экспериментов, которое показали, что популярные антибиотики могут стать эффективным средством для лечения деменции.

Известно, что деменция является заболеванием, которое встречается у людей молодого и среднего возраста. Чаще всего оно развивается у людей от 40 до 65 лет, после чего оказывает влияние на лобные и височные доли головного мозга. Все это приводит к изменениям поведения, к затруднениям с речью, письмом, а также к ухудшению памяти. Не так давно исследователи выяснили, что у пациентов с фронтотемпоральной деменцией есть уникальная генетическая мутация, которая препятствует образованию специфического белка. Огромное количество проведенных экспериментов также показало, что применение антибиотиков позволяет обходить обнаруженную мутацию.

Ученые считают, что полученные данные станут полезными при разработке лекарств для лечения деменции.

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