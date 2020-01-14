Изучена польза флирта на работе

Эксперты рассказали, что непринужденный флирт с коллегами на работе является очень полезным, ведь он способствует снижению уровня стресса.
Инициаторами необычного исследования выступили сотрудники Университета штата Вашингтон совместно с коллегами из Нидерландов и Канады. На протяжении длительного периода времени они изучали, как легкий флирт влияет на самочувствие рядовых сотрудников. Эксперты анализировали серию опросов нескольких сотен работников разных групп из США, Канады и Филиппин. Оказалось, большинство сотрудников положительно относятся к легкому флирту на рабочем месте. Нередко флирт доставляет удовольствие, а потому он защищает людей от стрессов, связанных с работой и с другими жизненными ситуациями.
Также ученые отметили, что под флиртом они подразумевают комплименты, шутки и кокетство.
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Последнее: На юге столицы мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово, передает агентство «Москва». Прохожие вызвали сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители задержали хулигана. Им оказался 41-летний местный житель. У мужчины обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет. Возбуждено уголовное дело, сообщает НСН.
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