Изучена польза флирта на работе

Эксперты рассказали, что непринужденный флирт с коллегами на работе является очень полезным, ведь он способствует снижению уровня стресса.

Инициаторами необычного исследования выступили сотрудники Университета штата Вашингтон совместно с коллегами из Нидерландов и Канады. На протяжении длительного периода времени они изучали, как легкий флирт влияет на самочувствие рядовых сотрудников. Эксперты анализировали серию опросов нескольких сотен работников разных групп из США, Канады и Филиппин. Оказалось, большинство сотрудников положительно относятся к легкому флирту на рабочем месте. Нередко флирт доставляет удовольствие, а потому он защищает людей от стрессов, связанных с работой и с другими жизненными ситуациями.

Также ученые отметили, что под флиртом они подразумевают комплименты, шутки и кокетство.

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