Изучена польза флирта на работе

14.01.2020, 11:14, Новости дня

Эксперты рассказали, что непринужденный флирт с коллегами на работе является очень полезным, ведь он способствует снижению уровня стресса.

Инициаторами необычного исследования выступили сотрудники Университета штата Вашингтон совместно с коллегами из Нидерландов и Канады. На протяжении длительного периода времени они изучали, как легкий флирт влияет на самочувствие рядовых сотрудников. Эксперты анализировали серию опросов нескольких сотен работников разных групп из США, Канады и Филиппин. Оказалось, большинство сотрудников положительно относятся к легкому флирту на рабочем месте. Нередко флирт доставляет удовольствие, а потому он защищает людей от стрессов, связанных с работой и с другими жизненными ситуациями.

Также ученые отметили, что под флиртом они подразумевают комплименты, шутки и кокетство.  



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На юге столицы мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово, передает агентство «Москва». Прохожие вызвали сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители задержали хулигана. Им оказался 41-летний местный житель. У мужчины обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет. Возбуждено уголовное дело, сообщает НСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика