Вокалист Animal ДжаZ попал в серьезное ДТП

Вокалист рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий попал в ДТП по дороге на концерт. Авария случилась 13 января в Ульяновской области, сообщает газета «Петербургский дневник».
Автомобиль, в котором находился музыкант и его коллега по группе Александр Заякин, занесло на узком участке трассы недалеко от поселка Сурское. Артисты чудом не получили травм, однако машина была серьезно повреждена.
Напомним, группа Animal ДжаZ была основана в 2000 году. На счету коллектива десять номерных альбомов. Музыканты неоднократно выступали на таких крупных фестивалях, как «Нашествие», «Кубана» и «Максидром», передает «Пятый канал».
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Последнее: На юге столицы мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел в районе Орехово-Борисово, передает агентство «Москва». Прохожие вызвали сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители задержали хулигана. Им оказался 41-летний местный житель. У мужчины обнаружили и изъяли предмет, похожий на пистолет. Возбуждено уголовное дело, сообщает НСН.
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