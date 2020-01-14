Данилов о возможном созыве Совбеза ООН после крушения украинского самолета в Иране: Нужно выяснить, атака была преднамеренной или случайной

Украинские власти рассматривают возможность созыва заседания Совета безопасности ООН в том случае, если будет доказано, что украинский Boeing 737-800 в Иране был сбит преднамеренно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию «Цензор.НЕТ», которое было опубликовано 13 января.

«Для начала мы должны выяснить – атака на наш самолет была преднамеренной или случайной? От этой оценки зависит направление наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность», – сказал Данилов.

Он напомнил, что в результате авиакатастрофы погибло больше всего иранцев-пассажиров самолета. По словам Данилова, пока украинские специалисты не видят попытки преднамеренной атаки на самолет.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Власти Ирана отправили во Францию на расшифровку черный ящик с разбившегося в Тегеране украинского Boeing. Как сообщает «Комерсантъ» со ссылкой на агентство ILNA, об этом сказал представитель судебных органов Ирана Голамхосейн Эсмаили. Он не уточнил подробностей отправки ящиков. Ранее он сообщил, что в Иране арестовали несколько человек, причастных к крушению самолета. Президент Ирана Хасан Роухани сказал ранее, […]