«Барселона» уволила наставника команды Вальверде и назначила нового тренера

«Барселона» в ночь на 14 января на своем официальном сайте огласила о разрыве контракта с главным тренером команды испанцем Эрнесто Вальверде.

Вальверде возглавлял команду с лета 2017 года. За это время испанец дважды привел «Барселону» к чемпионству в Ла Лиге, по разу выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

В ночь на 14 января «Барселона» сообщила, что новым главным тренером команды назначен испанец Кике Сетьен. Контракт подписан до лета 2022 года.

До этого Сетьен возглавлял ряд клубов из нижних дивизионов чемпионата Испании. Последним местом работы тренера был «Бетис», где испанец работал с 2017-го по 2019 год. Под руководством Сетьена «Бетис» в сезоне 2018/19 вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Барселона» после 19 туров чемпионата Испании делит первое место в турнирной таблице с мадридским «Реалом» у обеих команд по 40 очков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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