Счетная палата России оценила ущерб от коррупции в триллионы рублей

Ущерб от коррупции в России может измеряться триллионами рублей, заявил в интервью агентству «РИА Новости» глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин. Он также отметил, что уровень коррупции по-прежнему не снижается.

Коррупция искажает стимулы в экономике и становится причиной снижения темпов экономического роста, роста доходов населения и уровня инвестиций, сказал он.

По словам Кудрина, Счетная палата пытается разработать более тщательные методы измерения коррупции, чтобы разработать методы борьбы с ней. Он планирует поднять вопрос о расширении полномочий Счетной палаты, так как сейчас орган может только направлять свои материалы в правоохранительные органы, которые затем самостоятельно принимают решение о проверках.

Во время Петербургского международного экономического форума летом 2019-го Кудрин отмечал, что после ареста американского бизнесмена Майкла Калви, и без того увядающий поток инвестиций снизился в два раза и достиг $40 млрд. По данным Центробанка России, чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе–апреле 2019 года увеличился до $34,7 млрд, что в 1,9 раза больше аналогичного показателя предыдущего года ($18,5 млрд).

Алексей Кудрин был министром финансов России в 2000-11 годах. После отставки возглавил некоммерческий «Комитет гражданских инициатив». В 2018 году он возглавил Счетную палату. Он неоднократно заявлял о масштабной коррупции в «Роскосмосе» и критиковал проекты бюджета России.

В 2018 году Счетная палата выявила нарушений на сумму почти 2 триллиона рублей, из которых 40 процентов – почти 800 миллиардов рублей – пришлись на «Роскосмос». Компания также была лидером по финансовым нарушениям и в 2016 году.

В 2018 году Генпрокуратура России заявила, что средняя взятка по России за первые девять месяцев 2018 года составила около 609 тысяч рублей (около $10 тыс.).

Президент России Владимир Путин за время своего правления неоднократно указывал на необходимость бороться с коррупцией, однако заметных успехов в этом так и не было достигнуто.

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