В спор ВАДА и РУСАДА могут вступить российские спортсмены

Российские спортсмены могут стать прямыми участниками судебного спора между ВАДА и РУСАДА в статусе третьих лиц в случае подачи соответствующего заявления в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщила руководитель правового управления Олимпийского комитета РФ (ОКР) Александра Бриллиантова.

9 января ВАДА отправило в CAS уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством относительно статуса РУСАДА в связи с решением исполкома организации от 9 декабря 2019 года.

«Российские спортсмены также могут стать участниками судебного спора между ВАДА и РУСАДА в статусе третьих лиц», – передает ТАСС слова Бриллиантовой.

«По стандартам есть два статуса третьих лиц. Это поименованные третьи лица, у которых априори обозначен правовой интерес. Речь идет о национальных олимпийских и паралимпийских комитетах, международных спортивных федерациях, Международном олимпийском комитете и Международном паралимпийском комитете. И есть непоименованный круг возможных третьих лиц, чьи права и интересы затронуты решением ВАДА, но чей статус их как третьего лица и допуск в арбитраж будет рассматриваться отдельно Спортивным арбитражным судом», – добавила она.

По ее словам, если ОКР подает заявление и выступает третьим лицом, то его допуск в этом статусе уже определен стандартом.

«Никто не будет выяснять, есть ли у ОКР в данном случае правовой интерес и действительно ли решение ВАДА как-то может повлиять на наш олимпийский комитет. Однако участие в судебном процессе спортсменов может состояться после рассмотрения возможности их допуска в CAS», – сказала Бриллиантова.

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Напомним, ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что отправил в ВАДА не только уведомление о несогласии с решением исполкома ВАДА, но и письмо, в котором выразил свою позицию по данному вопросу.

Однако, по словам Гануса, пока не определены существенные условия договора с юридической компанией из Швейцарии Schellenberg Wittmer, которая будет представлять интересы РУСАДА в CAS в споре с ВАДА.

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