Красные водоросли способны приостановить распространение рака

14.01.2020, 11:04, Разное

Российские учёные из Дальневосточного федерального университета установили, что красные водоросли способны приостановить распространение рака пищевода. Вещества, содержащиеся в этих растениях, обладают антибактериальными и противовирусными свойствами.
Исследователи изучали влияние каррагинанов на организм человека. Эти вещества в большом количестве находятся в красной водоросли, добываемой в Японском море. Их также применяют в пищевой промышленности в качестве натурального загустителя (E407). Оказалось, что каррагинаны способны существенно уменьшить развитие опухолей и распространение раковых клеток в пищеводе. Благоприятное воздействие на этом не заканчивается, так как вещество негативно воздействует исключительно на поражённые участки тканей, совершенно никак не вредя здоровым соединениям. Напротив, красные водоросли и их производные противодействуют вирусным инфекциям и обладают антибактериальным свойством.

В планах российских учёных изучить процесс воздействие красных водорослей на опухоли и раковые клетки, а после этого создать действенное лекарство и начать доклинические испытания на животных. Если в ходе экспериментов каррагинаны продемонстрируют хорошие результаты без побочных эффектов, то российские исследователи смогут создать вакцину от рака пищевода.



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