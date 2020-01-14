Отдыхающая в Таиланде Анастасия Волочкова в купальнике и колпаке поздравила всех с новогодними праздниками

Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram опубликовала новое фото, сделанное на отдыхе в Таиланде. Стоящая на фоне океана танцовщица в купальнике и колпаке поздравила всех с новогодними праздниками.
За несколько дней до Нового года Анастасия Волочкова отправилась на отдых, выбрав для этого не излюбленные Мальдивы, а Таиланд. Кадрами из отпуска балерина регулярно делится с подписчиками в соцсети, продолжая демонстрировать «фирменные» шпагаты, сделанные в самых неожиданных местах, и рассказывая о впечатлениях от экзотической страны. В недавней публикации Волочкова, стоя в купальнике и колпаке, рядом с небольшой искусственной ёлкой, установленной на пляже, поздравляет фолловеров с новогодними праздниками и демонстрирует стройную фигуру.
Кстати, в отпуск Анастасия Волочкова уехала со своим таинственным возлюбленным, которого до сих пор, несмотря на все обещания, так и не представила публике. Балерина продолжает интриговать поклонников, изредка «частично» показывая любимого человека или его подарки, а в Таиланде пара несколько дней провела на уединённом острове, где наслаждалась тишиной и гармонией с природой.
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