Смолов решил жениться на 17-летней внучке Ельцина

14.01.2020, 10:58, Новости дня

Футболист «Локомотива» Федор Смолов решил жениться на внучке первого президента РФ Бориса Ельцина 17-летней Марие Юмашевой.

Смолов и Юмашева сейчас отдыхают на Карибах и футболист уже успел сделать девушке предложение руки и сердца, информирует издание 7days.ru.

Свадьбу молодые люди планирует сыграть в 2021 году, когда внучке первого президента исполнится 18 лет. Как пишет издание, церемонию решили провести на острове Сен-Бартелеми в Карибском море, где сейчас и отдыхают Смолов и Юмашева.

Ранее сообщалось, что Смолов подтвердил слухи о романе с 17-летней внучкой Ельцина.



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