Мнение: F.A.Q. по вложениям в акции

Американский «Форбс» высоко оценивает успехи нашей экономики: «доходность российского рынка акций в 2019 году оказалась самой высокой в мире. Индекс MSCI Russia с начала года вырос на 44%, что в четыре раза больше роста индекса рынков развивающихся стран MSCI EM и вдвое — развитых рынков».

https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/387247-rossiyskiy-rynok-akciy-stal-samym-dohodnym-dlya-investorov-v

Процентные ставки по рублёвым депозитам сейчас низки, а ставки по евровым и долларовым депозитам — очень низки. Инвесторы видят, что банки начисляют на их вклады не слишком-то щедрые проценты, и со всё большим интересом смотрят в сторону фондового рынка:

https://rg.ru/2019/11/25/pritok-grazhdan-na-fondovyj-rynok-prinial-besprecedentnyj-razmah.html

…ежемесячно [Московская] биржа регистрирует свыше 150 тысяч новых клиентов-физлиц, а за 10 месяцев этого года открыли брокерские счета 1,3 миллиона человек — почти в два раза больше, чем за весь 2018 год.

Пока что это немного. Сейчас счета на бирже есть у 4% россиян, в то время как в США, по данным Института Гэллапа, акциями владеют 55% населения:

https://news.gallup.com/poll/266807/percentage-americans-owns-stock.aspx

Нам есть, куда расти. По многочисленным просьбам радиослушателей мы с crimsonalter решили приоткрыть для читателей дверь в волшебный мир акций, чтобы читатели тоже могли добыть себе немного сокровищ. Вот наши ответы на вопросы, которые вам стоит задать, прежде чем пуститься в это рискованное путешествие.

В.: Что такое акция?

О.: Акция — это ценная бумага, доля в бизнесе компании. К примеру, если у компании в обращении 50 акций, и каждая акция стоит 10 монет, то компания стоит 500 монет. Если компания получит прибыль в 25 монет и решит выплатить её акционерам, то акционеры получат так называемые дивиденды, по полмонеты на каждую акцию.

Вот более наукообразное, но и более точное определение от Мосбиржи:

https://www.moex.com/s161

Акции – ценные бумаги, которые обеспечивают ее владельцу долю в капитале компании. Приобретая акции, вы приобретаете часть компании…

Обыкновенные акции предоставляют право голоса на собрании акционеров и возможность участия в распределении прибыли, но не дают преимуществ при выплате дивидендов.

Привилегированные акции обычно не дают возможности участвовать в голосовании, однако их владельцы получают преимущественное право при распределении дивидендов.

Отличия между обыкновенными и привилегированными акциями могут быть разными, тут для каждой конкретной компании нужно узнавать отдельно. У некоторых компаний, — у «Магнита», например, — привилегированных акций нет вовсе, а других компаний, — скажем, у «Транснефти», — на бирже не торгуются обычные акции.

В.: Хорошо ли для государства, когда простые граждане играют на фондовом рынке вместо того, чтобы работать по специальности и «жить на одну зарплату»?

О.: Чем больше граждан станут совладельцами успешных российских компаний, тем лучше, по целому ряду причин. Во-первых, акция — это доля в бизнесе. Грамотные вложения в акции делают людей богатыми, а богатые граждане — это богатая страна, так как они платят налоги, делают покупки и инвестируют свои деньги. Во-вторых, собственность дисциплинирует, заставляет людей задумываться о будущем, более ответственно вести себя и более вдумчиво, например, голосовать на выборах. В-третьих, акции позволяют иметь серьезный источник дополнительного дохода в виде дивидендов, которые будут солидной прибавкой к зарплате или пенсии. Более того, акции можно оставить в наследство следующим поколениям, сильно облегчив своей семье накопление собственного капитала.

В.: Какие у акций есть плюсы и минусы по сравнению с другими ценными бумагами?

О.: Преимущество акций заключается в том, что они могут дать хорошую прибыль: не только и не столько от перепродажи, но и от с дивидендных выплат. Неустранимая проблема акций заключается в том, что это сложный и опасный инструмент, которым неподготовленный человек может отпилить себе ногу.

Существуют способы снизить риски до разумного минимума, однако их нельзя изложить в краткой инструкции или, как говорят игроманы, «системе», которая позволит новичку распахнуть ногой дверь биржи и сразу начать получать гарантированный доход. Акции и гарантированный доход — понятия взаимоисключающие, так как если бы акции действительно давали гарантированный доход, то, например, облигации никому не были бы нужны, все покупали бы акции и ходили бы с карманами, полными денег. Покупая акции, мы обычно идём на компромисс: возможность получить дополнительную прибыль сопровождается риском потерпеть дополнительные убытки.

В.: Как мне купить акции?

О.: Мы надеемся, что вы внимательно прочли текст выше и осознали, что покупка акций — занятие интересное, но рискованное, и что простого способа свести этот риск до нуля, сохранив при этом высокую доходность, пока что не изобрели.

Всё вышеперечисленное, однако, вовсе не означает, что мы собираемся указывать вам, что вам нужно или чего вам не нужно делать с вашими тяжело заработанными деньгами. Мы живём в свободной стране, так что вы имеете полное право давать вашему брокеру любые поручения, которые только позволяет законодательство Российской Федерации.

Сейчас мы предоставим вам инструкцию к дальнейшим действиям, которой вы полностью вольны следовать или не следовать.

И снова юристы дергают нас за руку и вы покорно сообщаем вам что: информация и частные мнения, представленные в этом тексте, носят исключительно субъективный характер, не содержат гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями, не являются заявлениями о возможных выгодах, связанных с методами управления активами. Также эта информация и частные мнения не являются обещаниями выплаты дохода и не являются прогнозом цен на какие-либо ценные бумаги. Авторы не принимают какой-либо ответственности в отношении финансовых результатов, полученных на основании использования данной информации.

Итак, вот пошаговая инструкция.

1. Изучите, пожалуйста, наш F.A.Q. по облигациям. В той части, которая касается выбора брокера, покупки ценных бумаг и связанных с этими действиями рисками акции очень похожи на облигации:

https://olegmakarenko.ru/1726442.html

2. Внимательно посмотрите в сторону фондовых индексов.

В. Что такое фондовые индексы?

О.: Фондовые индексы — это те самые короткие слова, которые мелькают в деловых новостях. Индекс Мосбиржи, который раньше назывался индексом ММВБ, Индекс РТС, Промышленный индекс Доу-Джонса, Индекс S&P (Эс энд Пи) 500.

Фондовый индекс — это показатель сегмента фондового рынка. Он рассчитывается на основе цен выбранных акций (обычно это средневзвешенное значение). Это инструмент, используемый инвесторами и финансовыми менеджерами для описания рынка и сравнения доходности конкретных инвестиций.

Суть индекса легче всего объяснить на примере одного из старейших индексов, Промышленного индекса Доу-Джонса. Раньше его считали так: брали акции 30 самых крупных промышленных компаний США и вычисляли их средневзвешенную цену. Вот эта средневзвешенная цена (с некоторыми оговорками) и называлась индексом.

Слежение за индексом позволяет оценить состояние рынка в целом: если индекс растёт, говорят, что «рынок растёт» и наоборот: собственно, из-за этого фондовые индексы и становятся главными героями финансовых новостей.

Современные фондовые индексы, — такие как S&P 500 и Индекс Мосбиржи, — учитывают не только стоимость акций, но и размер входящих в индекс компаний. Например, в Индексе Мосбиржи наибольший «вес» имеет цена акций Газпрома (14,99%), тогда акции Яндекса «весят» только 5,19%:

https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/

Состав индексов и «веса» компаний периодически пересматриваются биржей по мере того, как одни компании растут, а другие разоряются, поглощаются другими или уменьшаются в размерах.

В.: Что такое «индексный фонд»?

О.: Индексный фонд — это место, куда вы можете отнести свои деньги, чтобы профессиональный управляющий распределил их согласно с соответствующим индексом, например, с индексом Мосбиржи. Вложил 15% в акции Газпрома, 5% в акции Яндекса и так далее.

Список (далеко не полный) работающих на Мосбирже индексных фондов можно посмотреть вот тут (нужно нажать на кнопку «Биржевые фонды» и проскроллить вниз до раздела «Акции»):

https://www.moex.com/s3035

К сожалению, идея довериться индексным фондам имеет ряд недостатков, главный из которых — безумные сборы за управление, которые легко могут достигать 1% в год. На длительном периоде этот казалось бы небольшой процент выливается в очень серьёзные потери, при этом совершенно очевидно, что снимать с клиента такие суммы за «тяжёлый труд» по автоматическому распределению его денег по фиксированной табличке — очень нездоровое явление, и что честное вознаграждение должно быть на порядок ниже.

В этом случае американские финансисты намного более продвинуты (или менее жадны), чем их российские коллеги. В США можно найти индексные фонды с очень низкими (0,08-0,15%) комиссиями за управление:

https://www.inquirer.com/business/vanguard-schwab-fidelity-etf-fee-war-20191107.html

Тем не менее в России расходы инвесторов, вкладывающих в индексные фонды, постепенно падают, так что всё-таки можно ожидать, что в будущем индексные фонды не будут столь дорогим удовольствием.

В.: Зачем нужно инвестировать в индекс, если можно точечно отобрать самые выгодные акции, которые дадут доходность выше среднего?

О.: По оценке самого известного специалиста по инвестициям в акции, миллиардера-финансиста Уоррена Баффета, подавляющему большинству инвесторов, даже с очень крупными счетами, «стоит инвестировать в индексные фонды»:

https://www.forbes.com/sites/johnwasik/2017/03/01/warren-buffets-single-best-piece-of-advice/

Сам Баффет в индексные фонды не инвестирует, но он хорошо знает насколько тяжела задача «побить индекс», то есть получить доходность лучшую, чем инвестор, просто купивший долю в индексном фонде. По статистике, которую приводят эксперты American Enterprise Institute, только 8% профессиональных управляющих (то есть финансистов с профильным образованием и опытом работы, которые занимаются инвестициями в качестве основного вида деятельности) удаётся достичь результатов, превышающих соответствующие фондовые индексы:

https://www.aei.org/carpe-diem/more-evidence-that-its-very-hard-to-beat-the-market-over-time-95-of-financial-professionals-cant-do-it/

В.: Можно ли «инвестировать в индекс» самостоятельно, без индексных фондов?

О.: Во многих справочных и учебных материалах новичков предупреждают, что «инвестировать в индекс» в прямом смысле — нельзя. Если подходить к вопросу с максимальной строгостью и формальностью, это действительно так, однако индивидуальный инвестор всё же может вооружиться калькулятором, взять таблицу с «весами» компаний с сайта Мосбиржи и приблизительно воспроизвести индекс на собственном брокерском счёте.

Идеальной точности не получится, так как у акций есть минимальный лот, который обычно составляет несколько тысяч рублей, однако даже 150-300 тысяч рублей уже вполне достаточно, чтобы приблизительно закупить себе на счёт что-то похоже на индекс.

Лайфхак, для желающих применить этот способ для индекса Мосбиржи: исключите из расчета акции Транснефти. Они (на момент написания поста) «весят» всего 0,74% от индекса Мосбиржи, но даже 1 акция этой компании обойдется инвестору в сумму, значительно превышающую 100 тысяч рублей. К счастью, столь высокая стоимость одной акции – исключение, а не правило. В большинстве случаев акции стоят значительно дешевле.

3. По-хорошему, тут наш F.A.Q. стоит закончить, так как инвестиции в индекс — это тот максимум, в сторону которого можно осторожно направить неподготовленного инвестора, не забыв десять раз предупредить его, что акции регулярно падают в цене, что даже фондовые индексы имеют привычку примерно раз в десять лет сильно проседать, чтобы потом снова начать медленный цикл восстановления, и что в сбалансированном портфеле должны быть не только акции или индексные фонды, инвестирующие в акции, но и облигации, которые позволяют снизить общий риск портфеля.

Тем не менее, возможно, вы один из тех, кто хочет погрузиться в тему глубже, чтобы начать выбирать акции самостоятельно. Если так, читайте дальше.

В.: Как правильно инвестировать в акции?

О.: Подходов к инвестированию в акции — столько же, сколько есть школ кунг-фу и вкусов мороженного. Поиск подходящего подхода и его освоение — тяжелый, длительный, увлекательный и рискованный процесс. Наши телепаты в отпуске, так что мы не знаем, какой конкретно метод подойдет или не подойдет лично вам. Лучшее, что мы можем сделать — предложить литературу, которая вам может помочь в этом выборе.

В.: Можно как-то обойтись без чтения занудных книг?

О.: Если вы полагаете, что читать книги — это слишком долго и скучно, мы убедительно просим вас забыть об акциях и попытаться заработать деньги каким-нибудь более простым путём. Люди, которые относятся к торговле на бирже как к игре в казино, обычно и результата добиваются ровно того же, что и заядлые азартные игроки: проигрываются.

В.: Почему вы рекомендуете иностранных авторов, они ведь, наверное, не знают российской специфики?

О.: Российский фондовый рынок, к сожалению, ещё слишком молод и не успел породить в достаточном количестве своих звёзд. Также российский рынок страдает от ряда детских болезней, про одну из которых, — феноменальную жадность управляющих паевыми и индексными фондами, — мы уже рассказывали выше. Вот ещё одна болезнь: отечественные биржевики склонны сверх всякой разумной меры преклоняться перед Западом, совершая из-за этого ошибки в суждениях и прогнозах.

Особенно плохо, что значительная доля российских трейдеров выросла из «Форекса», что наложило отпечаток нездоровой суеты на их стиль работы. Отчасти из-за этого в России буйным цветом цветет проблема, о которой любит упоминать Уоррен Баффет, «Никто не хочет разбогатеть медленно»:

https://www.beingguru.com/2019/05/warren-buffett-nobody-wants-to-get-rich-slow/

Если из всей прочитанной литературы начинающий покупатель акций усвоит только мысль о том, что для улучшения материального положения с помощью инвестирования требуется время и лошадиная доза терпения, то он уже будет иметь огромное преимущество по сравнению с подавляющим большинством российских, да и не только российских, инвесторов и финансистов.

Всё это вместе взятое вынуждает нас рекомендовать англоязычную литературу: принципы в ней изложены универсальные, а то немногое, что уникально для нашей страны, мы постарались уже изложить в нашем F.A.Q.

Энтузиасты могут пойти ещё дальше и прикупить себе американских акций на бирже в Санкт-Петербурге, но тут нужно помнить, что на календаре 2020 год, и политическая обстановка сейчас не самая спокойная. Находиться в России и покупать американские акции — довольно рискованная затея: есть ненулевые шансы, что сыграют инфраструктурные риски, и американские акции в итоге окажутся для россиян либо заморожены, либо потеряны.

В. Какие конкретно книги надо прочесть в первую очередь?

А. Питер Линч. «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора».

Книга легендарного инвестора и миллиардера, который настаивает на том, что главный принцип успешного инвестора это «инвестируй в то, что ты понимаешь».

Б. Грэхем Бенджамин. «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию».

Книга учителя Уоррена Баффета. Понравится тем, кто любит искать и покупать качественные товары с большими скидками. Грэхем применял эту же логику при поиске хороших акций для инвестиций.

В. Уильям Дж. О’Нил. «Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на росте и падении».

Книга инвестора и медийщика, который смог создать популярный метод поиска акций с большим потенциалом роста бизнеса.

Г. Greenblatt Joel, Tobias Andrew. «The Little Book That Still Beats the Market»

Продвинутая и адаптированная к современным реалиям методика поиска недооцененных акций. Если вам понравился «Разумный инвестор», то стоит прочитать для понимания, как идеи Грэхема эволюционировали в руках Джоэля Гринблатта — известного инвестора и профессора Колумбийского университета.

Д. Philip A. Fisher. «Common Stocks and Uncommon Profits».

Еще один из «учителей Баффета». Как говорил сам миллиардер, «я на 85% Грехэм и на 15% Фишер». Одна из лучших книг для любителей инвестирования в быстрорастущие компании.

Е. Josh Peters. «The Ultimate Dividend Playbook: Income, Insight and Independence for Today’s Investor».

Одна из самых известных книг по инвестированию в акции с высокими и стабильными дивидендами для получения пассивного дохода.

В.: Порекомендуете ещё что-нибудь?

О.: Стинбарджер Бретт. «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений».

Важнейшая книга, даже если вы не собираетесь заниматься краткосрочными спекуляциями. Инвестирование — серьезное психологическое испытание, и к нему нужно подходить ответственно, хотя бы ознакомившись с типичными ошибками, которые допускают другие инвесторы или спекулянты.

Также не забывайте читать телеграм-канал crimsondigest, там регулярно появляются мысли о текущей ситуации на рынках:

https://t.me/crimsondigest/

Послесловие

В мире финансов есть общепринятая техника безопасности, правила которой написаны слезами инвесторов, потерявших деньги. Не претендуя на абсолютную правоту, мы предлагаем обдумать следующие способы защитить себя, свой портфель и свою психику:

1. Никогда не принимайте инвестиционных решений в состоянии сильного эмоционального возбуждения. Гнев, страх, жадность, эйфория, зависть — опасные враги инвестора.

2. Никогда не покупайте какую-то акцию из-за того, что её приобрел какой-то известный инвестор, или из-за того, что вы её увидели в портфеле у кого-то в соцсетях. У вас нет и не будет точной информации о его временных горизонтах, толерантности к риску, уровню диверсификации портфеля и так далее: в конце концов, известный инвестор мог вложить в эту акцию 0,01% своего портфеля просто потому, что ему это показалось забавным. Решения других инвесторов могут быть подсказками для того, чтобы привлечь ваше внимание к той или иной компании, но решение о своём портфеле вы должны принимать исходя из своих собственных рассуждений и анализа.

3. Не торгуйте на новостях. Не принимайте инвестиционные решения под влиянием только что прочитанной новости.

4. Наблюдение от известного (и успешного) трейдера Нассима Талеба — чем чаще инвестор проверяет цены акций в своем портфеле, тем больше нервов он теряет из-за колебаний рынка. Экономьте нервы.

5. Не забывайте о диверсификации. Если вы очень переживаете по поводу какой-то одной акции в вашем портфеле – очень вероятно, что в неё вложен слишком большой процент ваших денег. Берегите нервы: попытки оплатить повышенную доходность вашим душевным равновесием обычно заканчиваются неудачей.

Источник: Место для дискуссий

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Черные ящики разбившегося под Тегераном украинского Boeing не отправят во Францию, расшифровывать их будут на Украине, сообщили во французском Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA). «Нет, нет, это неправда, я не подтверждаю эту информацию», – сказали в Бюро в ответ на просьбу прокомментировать заявление иранской стороны, передает РИА «Новости». По его словам, «план прежний: отправиться на […]