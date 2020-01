Жюри Каннского фестиваля возглавит Спайк Ли

Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит американский режиссер Спайк Ли, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Американский режиссер Спайк Ли станет президентом жюри следующего фестиваля в Каннах. В свои 62 года режиссер, который также является сценаристом, актером и продюсером, выпустившим множество картин, стал культовой персоной», — говорится в сообщении.

Welcome to Spike Lee as President of the Jury of the 73rd Festival de Cannes! Cannes is a natural homeland for those who (re) awaken minds. Lee's flamboyant personality is sure to shake things up. What kind of President will he be? Find out in Cannes! https://t.co/Rezlrl1sOB pic.twitter.com/bt28zF4QO0

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 14, 2020

73-й Каннский кинофестиваль пройдет 12–23 мая 2020 года.

В 2018 году фильм Спайка Ли «Черный клановец» получил Гран-при фестиваля.

