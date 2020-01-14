В РФ Peugeot запатентовала конкурента Kia Optima

Французский лифтбэк Peugeot 508 запатентовали в России.

Данный автомобиль также в прошлом году получил ОТТС, тогда как это не привело за собой ускорения поступления к местным дилерам. Эксперты сообщили, что допуск к продажам будет действовать еще оставшиеся 2,5 месяца, однако производитель может продлить сроки для последующего старта продаж лифтбэка Peugeot 508.

Приобрести новую модель можно с 1,6-литровым бензиновым и 2-литровым дизельным мотором, которые выдают 150 и 170 л.с. мощности. Кроме того, в разных комплектациях предусмотрена 6-8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобиль выступит конкурентом для популярных в РФ моделей Volkswagen Arteon и Kia Optima.

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