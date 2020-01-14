«Медуза»: Расследование стрельбы на Лубянке возглавит генерал, занимавшийся делами Гайзера и Тесака

Следственную группу, которая занимается делом о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке 19 декабря, возглавит Улади Уладиев. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на источник. Уладиев — следователь по особо важным делам при председателе СКР. Как отмечает издание, это назначение инициировано лично председателем СКР Александром Бастрыкиным.
Это дело — первое для Улади Уладиева в статусе генерала-майора юстиции. Он получил что звание 12 декабря прошлого года.
Ранее Уладиев занимался расследованием дела бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера, задержанного в 2015 году по обвинению в коррупции. Также он был главным следователем по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии и главой следственной группы по делу неонациста Максима Марцинкевича (Тесак), осужденного на десять лет колонии за экстремизм, разбой и хулиганство.
По словам источника «Медузы», в расследовании также участвуют сотрудники 2-й службы ФСБ (отдел по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя).
19 декабря в Москве мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. По официальным данным, в перестрелке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения. Через час после начала стрельбы ФСБ сообщило, что нападавший убит. Спустя некоторое время появились сообщения о том, что нападавший — 38-летний житель Подольска Евгений Манюров.
На следующий день второй сотрудник ФСБ, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице.
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