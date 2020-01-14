Подозреваемых в причастности к крушению украинского лайнера арестовали в Иране

14.01.2020, 10:51, Новости дня

Несколько человек арестованы в связи с крушением украинского лайнера в Иране, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.

Эсмаили не привел дальнейших подробностей по поводу арестов, передает РИА «Новости».

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing 737-800. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.

Позднее в Иране объяснили ошибочный пуск ракеты по украинскому Boeing. На Украине обратили внимание на большое число граждан Ирана среди погибших, исключив версию о преднамеренном ударе по самолету.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Государственный комитет Украины по телерадиовещанию в 2019 году запретил ввозить из РФ 151 издание общим тиражом около 1 млн экземпляров из-за «антиукраинского содержания», сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что запреты были оформлены «на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины», передает ТАСС. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика