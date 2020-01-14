Автоновости: В Северной Америке выбрали лучший автомобиль года

14.01.2020, 10:40, Новости дня

В Детройте подвели итоги национального конкурса на самый достойный автомобиль сразу в трех номинациях. В двух из них победили американские машины, что можно считать своего рода сюрпризом: ранее национальный автопром нередко уступал японцам и корейцам.

"Автомобилем года" в 2020-м году независимое жюри назвало Chevrolet Corvette нового поколения. Впервые в истории ставший среднемоторным суперкар обошел по начисленным баллам двух других претендентов – Toyota Supra и Hyundai Sonata.

Интересно, что это уже не первый случай, когда "Корвет" становится самым крутым автомобилем в США: титул ему уже присуждали в 1998 и 2014-м. В 2019-м автомобилем года на континенте назвали Genesis G70, а в 2018-м почетное звание досталось Honda Accord.

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Исполнительный директор проекта нового Corvette Тадж Юхтер заявил, что всей команде было очень лестно узнать о присуждении титула: "Мы вложили в этот проект свои сердца и души, и столь позитивный прием означает, что все было не зря".

Золотую медаль среди пикапов заработала еще одна новинка – возрожденный Jeep Gladiator, построенный на платформе внедорожника Wrangler. Соревноваться ему пришлось с другими земляками, добравшимися до финала – Ram Heavy Duty и Ford Ranger.

А вот лидером среди кроссоверов стал гость из-за океана. Победителем был объявлен большой вседорожник Kia Telluride, которому жюри отдало предпочтение перед соплатформенным Hyundai Palisade и исконно американским Lincoln Aviator.



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