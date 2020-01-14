Автоновости: Появление самых доступных Kia Seltos в России отложено

Российский офис Kia объявил о запуске производства серийных экземпляров компактного кроссовера Seltos для рынка нашей страны. Однако сборка «Селтосов» началась с промежуточной и самой дорогой модификаций: бюджетные версии встанут на конвейер позже.

Выпускают Kia Seltos для России на калининградском предприятии "Автотор". Официально объявлено, что пока на заводе будут собирать только "Селтосы" с двумя вариантами силовых агрегатов. Кроссовер будут оснащать двухлитровым атмосферным мотором мощностью 150 л.с. в паре с клиноцепным вариатором или 177-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 л, в пару которому положен семиступенчатый робот.

"Убийца Креты" уже у российских дилеров!

Для нашего рынка анонсирована еще одна модификация вседорожника, которую планируется комплектовать 1,6-литровым 123-сильным атмосферником в паре с одной из двух шестиступенчатых коробок – механикой или автоматом. Между тем, в Kia уточнили, что сборка этой версии Seltos на "Автоторе" пока не освоена. Когда именно стартует производство кроссоверов с младшим мотором, не уточняется. Зато еще раз подтверждено, что вседорожники с атмосферными моторами смогут иметь как передний, так и полный привод.

Дату появления "Селтосов" у дилеров в Kia до сих пор тщательно скрывают. Не известна и стоимость базовых модификаций кроссовера: ценовой ориентир пока имеется только один. Это 1 349 900 рублей: в такую сумму оценен Kia Seltos со 150-сильным мотором, вариатором и передним приводом в комплектации Luxe.

По некоторым предположениям, именно такая версия кроссовера появится в продаже первой. Сколько потребуется доплатить за появление полноприводной трансмиссии, тоже до сих пор неизвестно.

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