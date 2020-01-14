Власти регионов поймали на обмане федерального центра о хороших дорогах

После проверки аудиторов к делу подключатся правоохранители

Региональные власти вводили в заблуждение региональные власти о качестве дорог. Так, эксперты Счетной палаты в ходе масштабной проверки выявили недостоверность данных о сокращении аварийно-опасных участков, где происходят дорожно-транспортные происшествия, предоставляемых региональными властями в правительство в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В частности, как отмечается в промежуточном отчете аудиторов по национальному проекту, за 2018 год участки концентрации ДТП в Ярославской агломерации отсутствуют. Вместе с тем, по данным ГИБДД, которые приводят аудиторы, там зафиксировано 40 участков, в Улан-Удэнской агломерации выявлено увеличение аварийно-опасных участков на 194%, в то время как власти региона отчитывались правительству о снижении на 76%, в Кировской агломерации снижение составило 24,3%, а не 64,9%, как сообщали власти региона.

Кроме того, в ряде субъектов аудиторы отметили рост мест концентрации ДТП, выделив отдельно Приморский край (56 точек в 2017 году и 76 — в 2018 году), Волгоградскую область (рост с 40 точек до 57) и Омскую область (с 89 мест концентрации ДТП до 128).

Если верить отчетам, то в регионах нет проблемы плохих дорог

По этой причине аудиторы планируют направить обращение в Генеральную прокуратуру, а также информационные письма вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху, губернаторам Кировской и Ярославской областей, главам Республики Бурятия и Удмуртской Республики.

По мнению эксперта аналитического агентства «Политсобрание» Натальи Желтовой, дорожное строительство по-прежнему остается «черной дырой». «Это очень непрозрачная сфера, и национальный проект призван изменить сложившуюся ситуацию. На ремонте и строительстве дорог без преувеличения закапываются миллионы, при этом остаются серьезные вопросы к качеству. К сожалению, региональные власти часто закрываю глаза на происходящее. Не исключено также, что подчас присутствует коррупционная составляющая», — пояснила Желтова.

Сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский в разговоре с «Блокнотом» предположил, что национальный проект не изменит тяжелую ситуацию с дорожным строительством. «Думаю, что здесь в первую очередь должны работать правоохранители =- именно они способны положить конец вакханалии, которую мы сейчас наблюдаем в этой сфере. Наверное, нигде столько не воруют, как на дорожном строительстве», — сказал Журавский.

Национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» охватывает 104 городские агломерации, его реализация началась 3 декабря 2018 года. За шесть лет финансирования нацпроекта регионы вложат в его реализацию 4,139 трлн руб., из федерального бюджета — 440,9 млрд руб.

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